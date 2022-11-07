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Şırnak'ta 615 personel ile dev operasyon

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı.

Ekleme: 7.11.2022 - 11:43 Güncelleme: 7.11.2022 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta 615 personel ile dev operasyon
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 (Şırnak-Cudi Dağı) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu” başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 615 personel 48 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (11) adet sığınak ve (10) adet mağara içerisinde;

- (7) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
- (1) adet şırınga düzenekli EYP düzeneği,
- (3) adet el bombası,
- (3) adet havan mühimmatı,
- (38) adet tüp,
- (160) adet çeşitli çaplarda mühimmat,
- (20) adet EYP yapımında kullanılan alıcı verici elektrik rölesi,
- (15) adet fünye,
- (55) adet EYP yapımında kullanılan pil,
- (19) adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi,
- (75) adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye,
- (30) kg EYP yapımında kullanılan gübre,
- (3) adet güneş paneli,
- (25) kg çeşitli gıda malzemesi,
- (2) adet akü,
- Muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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