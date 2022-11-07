Şırnak'ta 615 personel ile dev operasyon

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 (Şırnak-Cudi Dağı) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu” başlatıldı.Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 615 personel 48 operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun 1’inci gününde; Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (11) adet sığınak ve (10) adet mağara içerisinde;- (7) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,- (1) adet şırınga düzenekli EYP düzeneği,- (3) adet el bombası,- (3) adet havan mühimmatı,- (38) adet tüp,- (160) adet çeşitli çaplarda mühimmat,- (20) adet EYP yapımında kullanılan alıcı verici elektrik rölesi,- (15) adet fünye,- (55) adet EYP yapımında kullanılan pil,- (19) adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi,- (75) adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye,- (30) kg EYP yapımında kullanılan gübre,- (3) adet güneş paneli,- (25) kg çeşitli gıda malzemesi,- (2) adet akü,- Muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.