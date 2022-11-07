Korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na bu sabah kar yağarken, kentin doğu ilçelerinden Alanya'da ise denizde dev hortum oluştu. Konaklı Mahallesi açıklarında karaya yakın noktada oluşan dev hortum, endişeye neden oldu. Hortum mahallenin birçok noktasından görüldü ve cep telefonuyla görüntülendi.Yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde devam eden hortum, büyük şaşkınlık yaşattı. Vatandaşlar o anları korku ve pank içinde kaydetti. Karaya doğru ilerleyen hortum, sahile ulaşmadan kayboldu.