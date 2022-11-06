Konya’ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, Sertepe Üs Bölgesinde yürütülen faaliyetler sırasında araziye döşenen mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.İlk müdahalesinin ardından havayolu ile hastaneye sevk edilen Yıldız, burada tüm yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi askeri yetkililer tarafından Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kübra Nur Yıldız ile evli olan şehidin Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.