Hatay'a şehit ateşi düştü
Irak’ta üs bölgesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in şehadet haberi Hatay’daki ailesine verildi.
Irak'ın üst bölgesine yapılan terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin, Antakya'nın Esenlik Mahallesindeki baba ocağı ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi yarın Altınözü İlçesinin Tokdemir Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.