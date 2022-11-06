Datça açıklarında hortum oluştu

Muğla Datça'da bugün öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu.Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı. Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.Yaklaşık 10 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi.