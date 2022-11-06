Bolu'da yolcu otobüsü devrildi

TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada; 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtilirken olay yerine, çok sayıda ekip sevk edildi.

Bolu'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple devrildi.İhbarların üzerine olay yerine çok sayıda; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.İHA'nın haberine göre; ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.