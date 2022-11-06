Bağcılar'da kaçak muayeneye baskın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir adreste kaçak muayenehane ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.Oprasyonun düzenlendiği adreste bulunan emekli doktor gözaltına alındı.Adresteki odaların "Büro Odası" ve "Muayenehane Odası" olarak tasarlandığı ve muayene yapılan odalarda, kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ve aletin olduğu tespit edildi.Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres, Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.Gözaltına alınan M.G. isimli doktor hakkında "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldı.İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilenemekli doktor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.