MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlığı için nefesler tutuldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef'te dün akşam eski yarışmacılar konuk oldu. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu oynadıktan sonra MasterChef eleme adayları belli oldu. İşte 4 Kasım 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hayallerine devam etmek için en iyi yemeği çıkarmak zorunda olan yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. Dokunulmazlığı sahibi jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmelerinin ardından belli oluyor. İşte 4 Kasım 2022 Cuma MasterChef son bölümde yaşananlar...MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?MasterChef'te takım oyununu kazanan ekip mavi takım oldu.MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan kişi ise Serpilay oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Dokunulmazlığın sahibi Serpilay 3. eleme adayı olarak Yağız'ı seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Fatma Nur oldu.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?Mavi TakımGörkem (Takım kaptanı)GamzeBüşraMetinTolgaAyazBurak KayaKırmızı TakımFatma Nur (Takım kaptanı)SerpilayYağızBarışKıvançBurak