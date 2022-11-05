Kilis’te 16 göçmen yakalandı

Kilis’te jandarma ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 16 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Tahtalı köy içerisinde yakalanan ve Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 16 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye gelmesinde organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.