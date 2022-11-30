  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,31 - 19,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın askıya alınan hesaplar için başlattığı "genel af" uygulamaya kondu.

Ekleme: 30.11.2022 - 12:22 Güncelleme: 30.11.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı
Dailymail'in teknoloji haberleri yapan Platformer News'e dayandırdığı haberine göre, Twitter, 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açma sürecini başlattı.

Açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve 'beyazların üstünlüğünü savunan' Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.

Musk, 23 Kasım'da, kapatılan Twitter hesaplarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurmuştu.

Konuya dair başlattığı bir ankette, Musk, 'Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?' diye sormuş ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü evet cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.

Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.

Ayrıca, Twitter, şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesapların kapatılmaya devam edileceğini yinelemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'ye 'kara harekatı' tepkisi: Gölge etmesinler yeter
Gelibolu'da SİT alanları işte böyle talan ediliyor! Şehitlerin kemiklerini sızlatan acı manzara!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marketlerin denetimini sıkılaştırıp fiyat farklılıklarını gidereceğiz
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Akşener'den aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerine destek
Kırsal kalkınma yatırımları Haziran 2023'te tamamlanacak
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık Selçuk Bayraktar'a saldırıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den büyüme mesajı
Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...
Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Cephede durum ağır
BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı

Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı