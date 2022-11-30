Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin öldü
Çin'in ekonomik büyümesine katkılarıyla tanınan eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin, 96 yaşında öldü. Zımin, devlet başkanlığı görevini 1993-2003 yılları arasında yürüttü.
Çin'in 5'inci devlet başkanı olan Ciang Zımin, 96 yaşında hayatını kaybetti.
1926 doğumlu olan Zımin, 1989-2002 yılları arasında Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.
Ekonomik büyümeye katkılar sundu
Zımin, devlet başkanlığı görevini ise 1993-2003 yılları arasında yürüttü.
Ciang Zımin, Çin'in ekonomik büyümesine katkılarıyla biliniyor.
1997 yılında Hong Kong'un barışçıl yollarla teslim alınmasına öncelik sağlayan Zımin, 1999 yılında ise ülkedeki bir mezhebe baskı yaptığı için eleştirildi.
1926 doğumlu olan Zımin, 1989-2002 yılları arasında Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.
Ekonomik büyümeye katkılar sundu
Zımin, devlet başkanlığı görevini ise 1993-2003 yılları arasında yürüttü.
Ciang Zımin, Çin'in ekonomik büyümesine katkılarıyla biliniyor.
1997 yılında Hong Kong'un barışçıl yollarla teslim alınmasına öncelik sağlayan Zımin, 1999 yılında ise ülkedeki bir mezhebe baskı yaptığı için eleştirildi.