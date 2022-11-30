Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin öldü

Çin'in 5'inci devlet başkanı olan Ciang Zımin, 96 yaşında hayatını kaybetti.1926 doğumlu olan Zımin, 1989-2002 yılları arasında Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.Zımin, devlet başkanlığı görevini ise 1993-2003 yılları arasında yürüttü.Ciang Zımin, Çin'in ekonomik büyümesine katkılarıyla biliniyor.1997 yılında Hong Kong'un barışçıl yollarla teslim alınmasına öncelik sağlayan Zımin, 1999 yılında ise ülkedeki bir mezhebe baskı yaptığı için eleştirildi.