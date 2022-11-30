Başkan Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir dizi temaslarda bulunmak üzere 3 Aralıkta Şanlıurfa’ya geliyor. Şanlıurfalı vatandaşlar Başkan Erdoğan'ı heyecanla beklemeye başladı.

Bir süredir Şanlıurfa'ya gelmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan geliş tarihi belli oldu. Edinilen bilgilere göre Başkan Erdoğan 3 Aralık Cumartesi günü kente geliyor. Erdoğan, Cumartesi saat 13:00'de Haliliye ilçesine bağlı Bamayasuyu mahallesi Abide Kavşağı 18 Mart caddesinde vatandaşlara hitap edecek.