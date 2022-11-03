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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Ekleme: 3.11.2022 - 15:38 Güncelleme: 3.11.2022 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın kullandığı araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri de yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine bu aracı kullanarak gelmişti.

Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı
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