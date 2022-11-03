Bakan Kirişci Paris’te temaslarına devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, OECD Tarım Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’nın başkenti Paris’te İsviçre, Kanada, Yeni Zelenda ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) mevkidaşlarıyla görüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, OECD Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te; İsviçre, Kanada, Yeni Zelenda ve Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarıyla görüştü” denildi.