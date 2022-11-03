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Alman enerji devi Uniper'den rekor zarar

Küresel enerji krizi sürecinde Alman enerji firması Uniper, ocak-eylül döneminde yaklaşık 40 milyar euro zarar açıkladı. Söz konusu zarar Uniper'in sermayesinin yarısından fazlasını oluştururken, Alman şirket tarihinin en büyük zararları arasında yer aldı.

Alman enerji devi Uniper'den rekor zarar
Ekleme: 3.11.2022 - 16:04 Güncelleme: 3.11.2022 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Alman enerji devi Uniper'den rekor zarar
Küresel enerji krizi sürecinde mali yapısı bozulan Alman enerji firması Uniper, ocak-eylül döneminde yaklaşık 40 milyar avro zarar açıkladı.

40 MİLYAR AVRO ZARAR
Uniper, ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirket yılın 9 ayında yaklaşık 40 milyar avro zarar etti. Bu tutar, şirketin spot piyasada çok daha yüksek fiyatlarla gaz almasıyla oluşan 10 milyar avroluk ek maliyetin yanı sıra Rusya'nın artık Almanya'ya gaz tedarik etmemesi nedeniyle gelecekte beklenen 31 milyar avroluk zarar olarak hesaplandı.

ŞİRKET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZARARI
Söz konusu zarar Uniper'in sermayesinin yarısından fazlasını oluştururken, Alman şirket tarihinin en büyük zararları arasında yer aldı.

Uniper Finans Direktörü Tiina Tuomela, yaptığı açıklamada, müşterilerin arz güvenliğini sağlamak için Uniper'in bir süredir önemli ölçüde spot piyasadan daha yüksek fiyatlarla gaz tedarik ettiğini ve maliyetler tüketicilere yansıtılmadığı için önemli kayıplar yaşadığını ifade etti.

Alman hükümetinin Uniper'i kamulaştırmasını sağlayacak istikrar paketinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tuomela, 'Riskleri en aza indirmek ve Rusya'nın askıya alınan gaz tedarikinden kaynaklanan kayıpları 2024 yılına kadar sona erdirmek için gaz portföyümüzü yeniden yapılandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.
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