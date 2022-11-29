Şehit ateşi Arnavutköy'deki baba evine düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziye mesajına da yer verildi. Mesajda 'Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadeleri kullanıldı. Şehitlik haberinin verilmesi üzerine Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in babası Raif ve annesi Nursel Yiğit ile tek erkek kardeşi Abdurrahim Yiğit Hemen Van'a gitti.Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in Arnavutköy'deki baba evine şehit ateşi düştü. Anadolu Mahallesindeki evinin sokağı Türk bayrakları ile donatıldı. Türk bayrağı asıldı. Evinin önünde taziye çadırı kuruldu.25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğünlerini yapmayı planladıklarını belirten evde taziyeleri kabul eden dayısı Ayhan Karaman, görevini severek yaptığını belirterek, '5 yıldır görev yapıyordu. 6 ay önce Libya'da görev yaparken İstanbul'a tayininin çıkmasına bir ay kalmıştı. Nişanlısı ile Temmuz ayında düğün hazırlığı yapıyorlardı. 5 ay önce Esenlerden Arnavutköy'a ev alıp taşınmışlardı. Burada bir hayat kurmayı planlıyordu. Çok severek görev yaptığı askerliğinde şehitlik mertebesine ulaştı. Allah rahmet eylesin' dedi.Şehidin cenazesi Hakkari'den alınıp Van'dan hava yolu ile İstanbula getirilip Arnavutköy Camiine getirilecek.Çarşamba günü Ataköy 5 kısım Camiinden öğle namazına mütakip dan askeri törenle öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında düzenlenecek askeri merasimden sonra Edirnekapı şahitliğinde defnedilecek.