Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.Örgüt içerisinde savaştığına ilişkin görüntüler bulunan Irak uyruklu D.M.H.H. (29) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.Öte yandan, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde bulunduğunu iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu A.A. (30) ise sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.