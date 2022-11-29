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Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Bartın'da yoldan çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 39 yaralı var

Ekleme: 29.11.2022 - 08:50 Güncelleme: 29.11.2022 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralıBartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

SON DAKİKA | AFAD, JANDARMA, SAĞLIK VE İTFAİYE BÖLGEDE

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

HASTANAYE KALDIRILDILAR

Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

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