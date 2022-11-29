Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da yoldan çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 39 yaralı var
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
SON DAKİKA | AFAD, JANDARMA, SAĞLIK VE İTFAİYE BÖLGEDE
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTANAYE KALDIRILDILAR
Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
SON DAKİKA | AFAD, JANDARMA, SAĞLIK VE İTFAİYE BÖLGEDE
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTANAYE KALDIRILDILAR
Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.