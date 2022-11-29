Açık cezaevleriyle ilgili kritik karar!
Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri, 2 ay uzatıldı.
Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri, 2 ay uzatıldı.