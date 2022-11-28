Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve Haziran 2022 NATO Madrid Zirvesi kararlarının uygulanmasının ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek; ayrıca, aynı tarihlerde düzenlenecek 11'inci Bükreş Forumu ile Münih Güvenlik Konferansı Liderler Toplantısı etkinliklerinde birer konuşma yapacaktır" denildi.