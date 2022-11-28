  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,41 - 19,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asgari ücrette takvim belirleniyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ ve TİSK ile bir araya gelecek. Toplantıda asgari ücret görüşmeleri için takvim belirlenecek.

Asgari ücrette takvim belirleniyor...
Ekleme: 28.11.2022 - 21:01 Güncelleme: 28.11.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrette takvim belirleniyor...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili takvim yarın belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü TİSK ve Türk-İŞ başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı.

'BİRLİKTE TAVİME KARAR VERECEĞİZ'

Bakan Bilgin,'Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz' dedi.


Asgari ücrette takvim belirleniyor...
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı!
Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
İBB Halk Ekmek yönetiminden 32 milyon TL'lik makam aracı siparişi! Ekmek üretmiyor, araba alıyor
HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'
Görmesin diye kardeşinin gözlerini kapattı...
BM'nin İsrail çelişkisi... 'Gazze ablukasını yasa dışı görüyoruz ama fiiliyata dökmüyoruz'
ABD'den yeni skandal! Teröristlere yaptıkları yardımı açık açık gösterdiler: Bakın kutunun içinde ne var?
Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu
Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata
Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı
Eskişehir'de bozulan sumatiğe insan eli çözümü şaşırttı
Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi
Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
Süleyman Soylu: Anıtkabir'i patlatacaklardı!
Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası
Murat Kurum depremzedelere söz verdi
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Bir köylünün tarlasından çıktı: Değerini hiç kimse bilmiyordu yerini öğrenen bölgeye akın ediyor

Bir köylünün tarlasından çıktı: Değerini hiç kimse bilmiyordu yerini öğrenen bölgeye akın ediyor

Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'

Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'