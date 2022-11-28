Asgari ücrette takvim belirleniyor...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ ve TİSK ile bir araya gelecek. Toplantıda asgari ücret görüşmeleri için takvim belirlenecek.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili takvim yarın belirlenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü TİSK ve Türk-İŞ başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı.
'BİRLİKTE TAVİME KARAR VERECEĞİZ'
Bakan Bilgin,'Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz' dedi.