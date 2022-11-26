FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.A.'nın örgütle 1999 yılında tanıştığı, 2008 yılına dek örgütün sözde Bölge Yapılanması içerisinde yer alan sözde Öğrenci Yapılanması'nda çeşitli görevlerde bulunduğu ve 2008 yılından itibaren İstanbul Kadıköy İlçesi'nde örgütün sözde Mahrem Yapılanması'na dahil olduğu tespit edildi. Askeri Okullar'a, Polis Koleji'ne, Polis Akademisi'ne ve Polis Okulları'na öğrenci hazırlamayabaşladığı ve sözde 'Mahrem İmam' olarak faaliyetler yürüttüğü tespit edilen M.A.'nın FETÖ'nün içerisinde 'Öğretmen' olarak adlandırılan kişilerden sorumlu olduğu ve daha sonrasında örgütün sözde Öğrenci Yapılanması'nın başına geçtiği belirlendi.Örgütsel tabirle 'Doktorluk' yapan sözde 'Mahrem İmam' kişilerden sorumlu örgütsel tabirle 'Serdoktor' olarak görev yaptığı da tespit edilen M.A.'nın Askeri Okul Sınav Soruları'nı örgüte müzahir öğrencilere verdiği de tespit edildi. Ayrıca operasyonda yakalanan şüphelilerin öğrencilere yazılı sınavı geçmeleri halinde girecekleri mülakat sınavına yönelik mülakat provası yaptırdıkları, sağlık için kayıt sistemi olmadan hastanelerde öğrencileri sağlık taramasına soktukları, erkek öğrencilere varikosel ameliyatı, kulak zarı dikme ameliyatı yaptırdıkları, bir öğrenciye ise çene yapısının askeriyeye girişe uygun olmamasından dolayı çene ameliyatı yaptırdıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.