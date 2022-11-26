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Devremülk dolandırıcılığı: 34 gözaltı

Devremülk sahibi olanları belirleyip kendileri ile iletişime geçen ve çok cazip fiyatlarla yabancılara satacağız yalanı ile kandırıp akıl almaz bir yöntem ile dolandırılan çete çökertildi. 23'ü erkek 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenilen operasyonda onlarca mağdur olduğu öğrenildi.

Ekleme: 26.11.2022 - 11:27 Güncelleme: 26.11.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Devremülk dolandırıcılığı: 34 gözaltı
Kocaeli İzmit İlçesi Körfez Mahallesi 42 Evler mevkiinde, geçtiğimiz Mart ayında bir büro kiralayan gayri menkul firması, iddialara göre daha sonra Kocaeli'nde ikamet eden ve başka illerde devremülkü olan kişileri belirleyerek iletişime geçti. Devremülk sahiplerine, yabancı müşterilerinin çok cazip fiyatlar ile devremülkü almak istediklerini söyleyerek kandıran ve görüşme ayarlayan firma yetkilileri, yapılan görüşmede satış için banka teminatı gerektiğini ifade ederek, işlem yapmak için mobil bankacılık işlemlerini açtırdı. Ardından cep telefonlarını alarak banka teminatı alıyoruz yalanı ile işlem yaptı.

ERTELEMELİ KREDİ ÇEKMİŞLER

Yapılan işlem sonrası hesaplarından eksilen parayı, banka teminat payı olarak düşünen vatandaşlar, bir süre sonra yaptıkları kontrollerde hesaplarından teminat bedeli değil, ertelemeli kredi çekildiğini fark etti. Ertelemli olarak çekilen kredinin taksit bildirimleri gelmeye başlayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar hemen soluğu firmanın İzmit'te ki bürosunda aldı. Önce mağdruları oyalayan firma yetkilileri, daha sonra iddialara göre büroyu boşaltarak kayıplara karıştı.

50'YE YAKIN MAĞDUR

İddialara göre 20 ile 150 bin TL arasında dolandırılan yaklaşık 50 mağdurların yapmış oldukları şikayetler üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, firma yetkilileri ve çalışanları cuma günü sabah saatlerinde yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, çok sayıda mağdur teşhis ve ifade vermek içinde emniyet önünde bekledi.

YÜZLERCE MAĞDUR VAR İDDİASI

İddialara göre bahse konu turizm ve gayri menkul firması, daha önce İstanbul Kozyatağında benzer bir büro kurup, benzer şikayetler yapılması sonrasında o bürosunu kapatarak Kocaeli'ne gelmiş. Kocaeli'nde şikayetlerin artması sonucu aynı firma Kocaeli'ndeki bürosunu da kapatarak İstanbul Kaynarca'da kısa bir süre önce yeni bir büro açmış. Mağdurların iddiasına göre bu firma ve çalışanlarını şikayet eden 50 kişi olsada, henüz durumu fark etmemiş veya şikayette bulunmamış yüzlerce mağdur var.

BENZER FİRMALAR KURUP DOLANDIRIYORLAR

Olayla ilgili konuşan ancak isim vermek istemeyen mağdurlar dolandırıldıktan sonra yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, benzer firmalar kurup, aynı yöntem ile farklı illerde çok sayıda dolandırıcılık olayları yapıldığını ileri sürdü. Öte yandan şüphelilerin ise emniyette sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
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