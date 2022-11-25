İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki farklı adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti ve adreslere operasyon düzenledi. F.S., M.B.H., H.P., M.B., M.M. ve S.A. isimli altı uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda üç kilo 761 gram Metamfetamin maddesi, bir kilo 420 gram Metamfetamin yapımında kullanılan ham madde, 480 gram Marihuana maddesi, 59 gram uyuşturucu hap, bir gram Kokain maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, mukavva kağıdına yapıştırılmış Marihuana yaprakları, uyuşturucu madde imalatı için kurulmuş Düzenek, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dokuz cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 380 lira, 300 dolar ile 150 euro nakit para ele geçirildi. Beş şüpheli de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.