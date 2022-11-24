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TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kılıç Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor. Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.

TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...
Ekleme: 24.11.2022 - 00:46 Güncelleme: 24.11.2022 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kilit Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevizleri bombardıman altına aldı.

TERÖR YUVALARINA AĞIR BOMBARDIMAN!

Harekat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan PKK/YPG hedefleri vurulurken bölgeden de ilk görüntüler geldi.

TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...

ONLARCA HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.

TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...

PKK/YPG'YE AĞIR DARBE!

Öte yandan dün gece de terör örgütüne 'cezalandırma atışları' gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri ve obüsler terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevizleri vurmuştu.

TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...

BAKAN AKAR: 254 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi.' demişti.

'471 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI'

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, 'Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi.' diye konuştu.

TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...

'ALÇAKÇA SİVİLLERE SALDIRDILAR'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkati çeken Akar, 'Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik.' ifadesini kullandı.
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