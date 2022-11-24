Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.Söz konusu görüşme kapsamında Bakan Akar tarafından Suriye’nin kuzeyi bağlamında, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanlarımız ve vatandaşlarımızı hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceği belirtildi.Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli öncelik olduğunun altı çizildi.Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.Ukrayna bağlamında ise, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve iş birliğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.