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Bakan Nebati'den faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Merkez Bankasının faizi 26 ay sonra tek haneye indirmesini değerlendirdi. Nebati, önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere ineceğine işaret etti.

Bakan Nebati'den faiz mesajı
Ekleme: 24.11.2022 - 16:51 Güncelleme: 24.11.2022 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den faiz mesajı
Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı sonrası politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 9'a çekti. Böylece 26 ay sonra Merkez Bankası tek haneli faizlere dönüş yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faizlerin tek haneye düşmesine dikkat çekerek, "Önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ TEK HANEYE ÇEKTİ

Merkez Bankası yılın 11. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekildi.

Faiz, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılarak, tek haneli rakamlara ara verilmişti. Böylece 26 aylık aranın ardından yeniden tek haneli faiz rakamlarına geri dönüldü.

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BAKAN NEBATİ: PİYASA FAİZLERİ DE İNECEK

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkemizin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir.

Türkiye Ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor. Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz.

Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek; Türkiye ekonomisi Model'in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir." dedi.
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