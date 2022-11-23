Murat Kurum: 5 binamız ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: '138 artçı deprem meydana geldi. Can kaybımız yok. Hızlı bir şekilde hasar tespiti yapıyoruz. 321 binamızda hasar tespiti yaptık. 5 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar yok.Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek.Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor.Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Sebebi, bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmış olmasıdır.' ifadelerini kullandı.AYRINTILAR GELİYOR...