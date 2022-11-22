TSK'nın vurduğu teröristlere konvoy yaptılar

Taksim'de 6 kişinin şehit olduğu hain saldırıyı yapan terör örgütü PKK'ya, sınır dışı operasyon ile gereken cevap verildi.

Pençe Kılıç Harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu.89 hedefin imha edilmesiyle birlikte 184 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Büyük darbe vurulan örgüt, öldürülen teröristler için bölgede toplu cenaze töreni düzenledi. Ambulanslar ile konvoy halinde taşınan teröristler, sloganlar atılarak gömüldü.