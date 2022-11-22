Kağıthane'de yol bir anda çöktü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sabah saatlerinde inşaat alanında çalışan işçiler, kazı yapılan yerde çökme olabileceği ihtimaline karşın yola çıktı.İşçiler yoldan geçen araçları ve vatandaşları uyardığı esnada yol, büyük bir gürültüyle çöktü.Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırım ve ağaçlar zarar gördü.Çökme anları güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı.Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilirken ekipler olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatırken zabıta ekipleri de çalışma yaptı.İSKİ içme suyu borusunda kaçak olduğu için sadece o bölümde çökmenin yaşandığı iddia edildi.Öte yandan çöken alan, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, facianın kıl payı atlatıldığı görüldü.İHA'nın haberine göre, olayla ilgili konuşan bir vatandaş, 'Sabah geldik, baktık burada yol kesik ve ne oldu dedik. İnşaatın bulunduğu yer çökmüş dediler. Öyle denilince biz de kendimize yol aradık. Bayağı kötüydü, düşen olduğu söylenmedi. Şu anda düzeltmeye ve insanların geçiş güzergahını açmaya çalışıyorlar. Çalışmalar devam ediyor, araçlar geçmiyor ara sokaklara yönlendiriyorlar.' dedi.