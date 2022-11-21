MasterChef Türkiye'de veda eden isim Barış oldu!

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşanıyor. TV8 ekranlarında izleyicisin ile buluşan MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı bu akşam hayallerine veda ediyor. MasterChef elenen isim yapılan yarışmaların ardından belli oluyor. İşte 20 Kasım 2022 Pazar akşamı MasterChef'te veda isim ve son bölümde yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasına kalan yarışmacılar en iyi yemeği çıkararak bir hafta daha yarışmaya devam etmeyi garantilemek istiyorlar. İşte 20 Kasım Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Hafta boyunca yapılan oyunlar ve takım oylamaları ile eleme adayları Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra olarak belirlendi.MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?19 Kasım'da yayınlanan MasterChef bölümünde 50 bin TL'lik ödülü kazanan isim Kıvanç oldu. Görkem ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı.MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARIBüşra - KaptanGamzeTolgaYağızBarışFatma NurMASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARIMetin - KaptanGörkemKıvançBurak KayaAyaz