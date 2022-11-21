İzmir’i yine sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün bazı iller için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı.Bu uyarının ardından sağanak yağış, İzmir'in bazı ilçelerinde etkili oldu.Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü.Buca ve Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı.Belediye ekiplerinin, suların tahliyesinde yetersiz kaldığı görüldü.