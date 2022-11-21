İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur başladı

Yapılan uyarıların ardından Megakent'te, yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için alarm vermişti.Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından Megakent İstanbul'da, şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı.Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü.İHA'nın haberine göre; Beyazıt'ta ise vatandaşlar, yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.