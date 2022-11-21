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Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Usta yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Hıncal Uluç 83 yaşındaydı. Uluç, uzun yıllardır devam ettiği köşe yazılarıyla Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Ekleme: 21.11.2022 - 01:04 Güncelleme: 21.11.2022 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Hıncal Uluç hayatını kaybetti!
Son dakika... Usta yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Uluç 83 yaşındaydı.

Hıncal Uluç, uzun yıllardır devam ettiği köşe yazılarıyla Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak biliniyordu.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

17 yaşında gazetecilik hayatına başlayan duayen gazeteci 1990 yılından beri Sabah Gazetesi'nde köşe yazılarına imza atıyordu. Uluç ayrıca A Spor'da spor yorumculuğunda da bulunuyordu.

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve Spor yorumcusudur. Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı. Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara'ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan Uluç, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başladı.

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!
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