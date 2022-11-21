Hatay'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'da polis ekiplerinin, kaçakçılığın önüne geçebilmek için verdiği mücadele sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi ve Özerli Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi.Gerçekleştirilen operasyon kapsamında fazla sayıda mühimmat ele geçirildi. Ekipler, evdeki aramalarda 1 kalaşnikof fişeği, 1 kanas BKC fişeği, 1 G3 fişeği, 1 adet 5,56 fişek, 4 tabanca fişeği, 2 döner bıçağı, 2 satır ve 1 kamaya el koydu. İHA'nın haberine göre, olayla ilgili U.A. ve M.O.T., gözaltına alındı.