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Hatay'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Ekiplerce gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda fazla sayıda mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 21.11.2022 - 17:21 Güncelleme: 21.11.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı
Hatay'da polis ekiplerinin, kaçakçılığın önüne geçebilmek için verdiği mücadele sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi ve Özerli Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi.

Fazla sayıda mühimmat ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında fazla sayıda mühimmat ele geçirildi. Ekipler, evdeki aramalarda 1 kalaşnikof fişeği, 1 kanas BKC fişeği, 1 G3 fişeği, 1 adet 5,56 fişek, 4 tabanca fişeği, 2 döner bıçağı, 2 satır ve 1 kamaya el koydu. İHA'nın haberine göre, olayla ilgili U.A. ve M.O.T., gözaltına alındı.
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