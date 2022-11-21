Avcılar'da lodos etkisini gösterdi

Lodosun etkisi ile Avcılar'da dalgalar sahili gün boyu dövdü. Dalgaların, özellikle geçen yıl kısmen istinat duvarını yıktığı ve iskelesinin bir bölümünü söktüğü alanda etkili olduğu görüldü.

Marmara Denizi'ndeki lodos, etkisini gösterdi.İstanbul'daki bazı deniz otobüs seferleri şiddetli lodos nedeniyle iptal edilirken sahil boyunda dalgalar eksik olmadı.Avcılar'dan Küçükçekmece sahiline kadar uzanan şeritte, dalgaların boyu zaman zaman 4 metreyi buldu.DHA'nın haberine göre; geçen yıl dalgaların etkisi ile yıkılan sahildeki beton ile iskelenin bir bölümünün hasar gördüğü alanda da dalgalar etkisini gösterdi.