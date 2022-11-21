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Avcılar'da lodos etkisini gösterdi

Lodosun etkisi ile Avcılar'da dalgalar sahili gün boyu dövdü. Dalgaların, özellikle geçen yıl kısmen istinat duvarını yıktığı ve iskelesinin bir bölümünü söktüğü alanda etkili olduğu görüldü.

Ekleme: 21.11.2022 - 14:25 Güncelleme: 21.11.2022 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Avcılar'da lodos etkisini gösterdi
Marmara Denizi'ndeki lodos, etkisini gösterdi.

İstanbul'daki bazı deniz otobüs seferleri şiddetli lodos nedeniyle iptal edilirken sahil boyunda dalgalar eksik olmadı.

Dalgaların boyu 4 metreyi buldu
Avcılar'dan Küçükçekmece sahiline kadar uzanan şeritte, dalgaların boyu zaman zaman 4 metreyi buldu.

DHA'nın haberine göre; geçen yıl dalgaların etkisi ile yıkılan sahildeki beton ile iskelenin bir bölümünün hasar gördüğü alanda da dalgalar etkisini gösterdi.
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