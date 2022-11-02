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Tarım Kredi Kooperatifi bugün ödemeyi yaptı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda’yı, KDV dahil 926 milyon 89 bin Türk Lirası tutarındaki satış bedelini tahsil ederek Tarım Kredi Kooperatifi’ne devretti.

Ekleme: 2.11.2022 - 14:23 Güncelleme: 2.11.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Tarım Kredi Kooperatifi bugün ödemeyi yaptı
Aynes Gıda'nın satışıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün yaklaşık 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli'deki Aynes Gıda, iflastan kurtarıldıktan sonra ihaleye çıkarılmış ama satılamamıştı.

Son olarak 8 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen ihaleyle satış süreci başlatılan Aynes Gıda'nın, kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamalarının ardından Rekabet Kurulu'nun da olumlu görüş vermesiyle en yüksek teklifi veren Tarım Kredi'ye satışına onay verildi.

Tarım Kredi Kooperatifi bugün KDV dahil 926 milyon 890 TL ödeme yaptı ve Aynes Gıda'nın yönetimi TMSF'den Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri A.Ş'ye geçti.

SAHİPLERİ NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN MAHKUM OLDU

Gerçeği yansıtmayan bilançolarla Aynes Gıda'yı olduğundan çok daha iyi durumda göstererek tahvil ihraç edilmesi ve bankalardan yüklü miktarda kredi kullanılması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

SPK'nın tespit ettiği usulsüzlükler sebebiyle açılan davada mahkûm oldu. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda'nın eski yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Ayhan Batur ile eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Özkan hakkında tahvil ihracı sürecinde finansal tablolarda kasıtlı bir şekilde, gerçeğe aykırı düzenlemeler yaptıklarını tespit etti. Sanıklara dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin Türk Lirası adli para cezası verildi.

Ayrıca eski hissedar ve yöneticiler haklarında terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açılan davalar devam etmektedir.

ŞİRKETTE CİRO VE KâR ARTMASINA RAĞMEN ESKİ BORÇLAR YÜZÜNDEN "SÜRDÜRÜLEMEZLİK RAPORU" VERİLDİ

TMSF kayyımlığı döneminde şirketin cirosu ve kârlılığı artmasına rağmen, bankalara ve tahvil sahiplerine olan eski borçların ödenebilmesine imkan olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu durum "sürdürülemezlik raporu" ile resmîleşince, Aynes Gıda "Ticari İktisadi Bütünlük" (TİB) ihalesi yoluyla satışa çıkarılmış ancak ilk ihalede gelen teklifi TMSF düşük bulmuş ve Fon Kurulu satılmasını onaylamamıştı.
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