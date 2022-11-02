Fed faizi 75 baz puan artırdı...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.Son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Karar metninde enflasyonu dizginlemek için başlatılan agresif sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği yönünde bir yönlendirme dikkat çekti.ABD Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Politikamızı uygun şekilde ayarlamaya hazırız.Politikamızı uygun şekilde ayarlamaya hazırız. Faiz artırım hızı belirlenirken kümülatif sıkılaştırma, gecikmeli politika etkileri, ekonomik ve finansal gelişmeler hesaba katılacak.Devam eden faiz artırımlarının enflasyonu zaman içinde yüzde 2 seviyesine döndürmek için ciddi şekilde sınırlayıcı bir politika duruşu elde etmek açısından uygun olacağını öngördü.Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. İstihdam artışları güçlüydü, işsizlik oranı düşük olmaya devam etti. Son göstergeler harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ediyor.Ukrayna'da savaş enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşturuyor, global ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratıyor."