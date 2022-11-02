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Bitlis'te kuduz paniği: Ekipler harekete geçti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin ısırdığı 3 çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara’ya sevk edilmişti. Bitlis Sağlık Müdürlüğü, Ankara'ya sevk edilen 3 çocuktan 2'sinin tedavisinin sürdüğünü, bir çocuğun da taburcu edildiğini bildirdi.

Ekleme: 2.11.2022 - 16:59 Güncelleme: 2.11.2022 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Bitlis'te kuduz paniği: Ekipler harekete geçtiSağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ekim'de ilçeye bağlı Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran M.E'nin, fiziki muayenesinde yaklaşık 1 ay önce kuduz şüpheli sahipsiz köpek tarafından ısırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Hastanın 20 Ekim'de Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Kişinin Hacettepe Üniversitesi'nde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. B.Ü, 31 Ekim'de Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden taburcu edilmiştir. P.E. ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olup genel durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E'nin, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir.'

ŞÜPHELİ TEMASLI VAKALAR VAR
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26 Ekim'de toplanarak bazı kararlar aldığı belirtilen açıklamada, '27 Ekim'de ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 12 vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim'de ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verilmiş ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulanmıştır. 24-31 Ekim tarihleri arasında 'İZCİ' sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka, ısırılanların şüpheli temaslı olduğu vakalardır.' ifadelerine yer verildi.

SOKAK KÖPEKLERİ VE KEDİLERE KUDUZ AŞISI YAPILDI
İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilçede kuduz pozitif saptanmış bir hayvanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: '31 Ekim'de 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve koruma amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.'

Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köydeki sokak köpekleri ve kedilere kuduz aşısı yaptı.
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