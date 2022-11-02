  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,40 - 18,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biden'dan yeni gaf! Şimdi de ölülerle konuşuyor...

Son zamanlarda sergilediği garip davranışlarla dikkat çeken 79 yaşındaki Biden, ABD’nin güney doğusunda bulunan Hallandale kentinde düzenlenen bir etkinlikte halk ile buluştu. Sağlık çalışmalarından bahseden Biden kalabalığa, “Kaçınız diyabet hastası ve insüline ihtiyaç duyuyor?” sorusunu yöneltti. Ardından konuşmasını sürdüren Biden şok edici bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Diyabet için insülin ilacını üretmenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu ilaç, patentinin herkese açık olmasını isteyen bir adam tarafından üretildi. Onunla konuştum. Tamam mı?”

Ekleme: 2.11.2022 - 20:23 Güncelleme: 2.11.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan yeni gaf! Şimdi de ölülerle konuşuyor...
Son zamanlarda sergilediği garip davranışlarla dikkat çeken 79 yaşındaki Biden, ABD’nin güney doğusunda bulunan Hallandale kentinde düzenlenen bir etkinlikte halk ile buluştu. Sağlık çalışmalarından bahseden Biden kalabalığa, “Kaçınız diyabet hastası ve insüline ihtiyaç duyuyor?” sorusunu yöneltti.

Ardından konuşmasını sürdüren Biden şok edici bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Diyabet için insülin ilacını üretmenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu ilaç, patentinin herkese açık olmasını isteyen bir adam tarafından üretildi. Onunla konuştum. Tamam mı?”

BİDEN DOĞMADAN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

İnsülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923’te Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. Macleod 1935’te, Banting ise 1941’de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942’de doğdu.

BIDEN’IN GARİP DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Biden daha önce yaptığı bir konuşma arından tokalaşmak için sağına dönerek elini uzatmıştı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu. Boşlukla selamlaşmaya çalışan Biden, sosyal medyada gündem olmuştu.

Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulanlar arasındaydı.

Bu yıl başında 2020'ye girdiğimizi zanneden Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

Biden’ın bu davranışları bazı sosyal medya kullanıcıları ve muhalefetten “akıl sağlığı”nın yerinde olmadığı yorumlarını ortaya çıkarmıştı. Bazı kullanıcılar ise yaşlı bir insanın bu şekilde “istismar” edilmemesi gerektiğini savunmuştu.
Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti
Biden'dan yeni gaf! Şimdi de ölülerle konuşuyor...
Başkan Gültak'tan Savunma sanayiini hedef alan CHP'li Seçer'e tepki: Yaşadığınız akıl tutulmasından kurtulun
Akşener'in reklam arasındaki 28 Şubat itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Ben iyi bir örgütçüyüm
Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Ukrayna tekrar saldırırsa anlaşmadan çekilebiliriz
Eski Alman şansölyeden Yunanistan'a çağrı: İstesek de istemesek de Türkiye var olacak
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü: Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası! Bakan Kurum: 81 ili kapsayacak
AK Parti'den, siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti
Başkan Erdoğan Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışına katıldı: Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturuldu
HDP'li belediyeler PKK'yı böyle beslemiş: Her ay 600 bin lira destek
Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin desteği sayesinde Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik
Türk zırhlısına yeni varyant: Talibi çok hepsi almak için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi: Vatandaşın sorfasına oturacağına 10 kilometre yol gitti
İBB eski Genel Sekreteri Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli davasında mütalaa verildi
Piyasaların seyrini belirleyecek: Herkesin gözü Fed'de
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
Hollanda'da polise saldıran PKK'lılar gözaltında
Otizmli genç bakım evinde nefessiz kalarak öldü: Elma yedi kalbi durdu dediler!

Otizmli genç bakım evinde nefessiz kalarak öldü: Elma yedi kalbi durdu dediler!

Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi

Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi

EYT'de hizmet tespit formülü! İşte milyonların merak ettiği soruların yanıtları

EYT'de hizmet tespit formülü! İşte milyonların merak ettiği soruların yanıtları

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’un her iki yakasında 2 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’un her iki yakasında 2 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak!

Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı

Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı