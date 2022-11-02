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Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak TOGG siparişi verdiği ifade edildi.

Ekleme: 2.11.2022 - 16:09 Güncelleme: 2.11.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı olduAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; TOGG fabrikasının açılışı toplantıda yeniden ele alındı. Toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de TOGG siparişi verdiği konuşuldu.

TOGG'DA ÖNCELİK MİLLETİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un satışında bürokrasiye ve siyaset dünyasına öncelik tanınmaması gerektiğini belirtti 'öncelik millete' dedi.

Öte yandan, Erdoğan'ın çocuklara hediye olarak dağıttığı oyuncak arabalar da bundan sonra TOGG biçiminde olacak.
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