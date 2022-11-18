Muğla'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 07.26'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 8 kilometre olarak açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8, 24 km olarak ölçüldü. Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.