MSB paylaştı: LHD ANADOLU'da bir ilk

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladığı bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: