9 milyon 660 bin makaron ele geçirildi

Aksaray'da gümrük kaçağı 9 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Aksaray'da gümrük kaçağı 9 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray- Adana kara yolunda seyreden tırı durdurdu.Araçta yapılan aramada, 9 milyon 660 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücü M.B. (48) gözaltına alındı.