Komisyondan HDP'li Güzel kararı

Karma Komisyon, HDP'li Semra Güzel'in, 2022 yılında Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğu ile karar verdi.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüştü.Karma Komisyon, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in; 2022 yılında 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi doğrultusunda milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğu ile karar verdi.