Keçeden morfin çıktı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekipleri, Tahran'dan İstanbul' a gelen uçağın valizlerini risk analizi kapsamında narkotik köpekler ile kontrole tabi tuttu.Dedektör köpeğin çantalardan birine aşırı tepki vermesi üzerine yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz, tekrar bagaj bandına verildi. Yolcu salonunda hazır bulunan Gümrük Muhafaza ekipleri valizi banttan alan şüpheli yolcuyu yakaladı.Yapılan incelemeler sonunda valizin taban, üst ve yan çeper kısımlarının farklı bir astardan yapıldığı anlaşıldı.Astarın içerisinde keçelere emdirilmiş kahverengi toz maddelerin yapılan test sonucu morfin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yolcu gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.