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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Ekleme: 17.11.2022 - 16:09 Güncelleme: 17.11.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ardından iki ülke ilişkileri, yukarı yönlü bir ivme ile seyretmeye devam ediyor.

İsrail ile normalleşme sürecinde ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılmasının ardından Tel Aviv'den, Ankara'ya üst üste kritik ziyaretler yapıldı.

Bu normalleşme sürecinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Netanyahu terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Barışa olan katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti
Binyamin Netanyahu ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden dolayı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
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