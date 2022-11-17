Çorum’da kaçak sigara operasyonu

Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor.Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı ekipler ilçe merkezinde, 4 farklı iş yerinde kaçak makaron sigara ve kaçak tütün satışı yaptığı bilgisine ulaştı.Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 11 bin 200 adet çeşitli markalarda kaçak makaron sigara ile 3 kilo 200 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirdi.Bandrolsüz kaçak makaron sigaralar ile kıyılmış tütüne el koyan polis ekipleri, 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesinden adli işlem başlattı.İHA'nın haberine göre, polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.