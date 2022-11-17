Ankara Kızılay'da bomba paniği!

Başkent Ankara'nın merkezinde bomba paniği yaşandı. Sakarya Caddesi'nde şüpheli bir paket nedeniyle yol kapatıldı, çok sayıda polis olay yerine gönderildi.

Terör örgütü PKK tarafından İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 insanımızın hayatına mâl olan bombalı saldırının ardından başkent Ankara'da da bomba paniği yaşandı.Sakarya Caddesi'nin bir kısmı kapatıldı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi gönderilerek şüpheli paketin etrafında güvenlik şeridi oluşturuldu.Paketin yakınına bırakıldığı işletmelerde süratle kapatılarak insanlar bölgeden uzaklaştırıldı.