  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,35 - 19,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 kazançla 4.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.784,01 puana taşıdı.

Ekleme: 16.11.2022 - 19:04 Güncelleme: 16.11.2022 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha...BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,94 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,87 ile ulaştırma oldu.

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞIYOR

Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Yarın merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getiren analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi!
AK Parti'li Aydemir İBB'nin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi! 'Bunların hizmete bakışı bu'
İsveç'ten terör örgütü PKK'ya yönelik yeni adım: Yasa tasarısı onaylandı
İstiklal Caddesi saldırganı talimatı kimden aldığını açıkladı
Macron'dan Erdoğan itirafı: Çok etkin rol oynuyor
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü anayasası ile ilgili açıklama
Küresel sapkınlığa karşı tüm dünya ayaklandı: LGBT lobisine karşı Rusya da harekete geçti
Görüşmeler sessiz sedasız yürütüldü: Türkiye Akdeniz İş Birliği Programı'na dahil olmak istiyor
NATO'da Genel Sekreteri Stoltenberg: Bilinçli bir saldırı olduğuna dair kanıt yok
Yavuz Ağıralioğlu: Kral da kralcı da değiliz
Bütçe yetersizliğini bahane ederek çalışma durduran İBB'den 114 milyon liralık film ihalesi
İETT otobüsünün şoförü, yolcularla tartıştı
Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı
Altı kuyuda kaya gazı üretimine başladık
Taksim'deki hain saldırıyla ilgili Demirtaş ağzındaki baklayı çıkardı
Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a sert tepki: Sen Türk ordusuna 'satılmış' diyen adamsın
Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası! Mahkeme kararı açıklamaya devam ediyor...
Taksim'deki teröristin elindeki 'Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni bir savaş kapıda mı? Polonya'ya düşen füze sonrası NATO acil olarak toplanıyor: 4. madde gündemde
Kasım sonuna dikkat: Yoğun kar geliyor

Kasım sonuna dikkat: Yoğun kar geliyor

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor

Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

Avrupa'da kanser salgını riski

Avrupa'da kanser salgını riski

Türkiye'nin gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor